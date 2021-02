Returnal | espedienti narrativi straordinari per catturare l' orrore del loop temporale

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 febbraio 2021)è sicuramente uno dei titoli più attesi su PS5 per questo 2021, soprattutto dopo i vari rimandi e per quanto riguarda le nuove IP. Harry Krueger, Game Director del gioco, insieme al Narrative Director Gregory Louden, hanno spiegato a Gamespot alcuni degliutilizzati perl'del. Housemarque ha sfruttato vari elementi, alcuni dei quali piuttosto originali. Uno di questi è la narrazione ambientale. Ad esempio, Selene potrà trovare alcuni diari vocali e in uno di questi scoprirà di aver ucciso una versione ostile di sé stessa: il fatto è che la nostra protagonista non potrà essere certa di quello che le sta succedendo e dovrà dubitare della realtà stessa, di ciò che potrebbe aver ...