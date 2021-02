**Rep. Congo: Meloni, 'Farnesina spieghi su mancato rafforzamento scorta Attanasio'** (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Apprendiamo dalla stampa che il ministero degli Esteri avrebbe respinto la richiesta presentata nel 2018 dall'ambasciatore Attanasio di ottenere una scorta rafforzata. Al diplomatico sarebbe stata dunque negata la possibilità di avere quattro militari di scorta. Se la notizia fosse confermata saremmo di fronte ad un fatto molto grave per le nostre Istituzioni. Serve fare subito chiarezza: come Fratelli d'Italia abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Di Maio e ci auguriamo di avere il prima possibile risposte puntuali". Lo annuncia Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Apprendiamo dalla stampa che il ministero degli Esteri avrebbe respinto la richiesta presentata nel 2018 dall'ambasciatoredi ottenere unarafforzata. Al diplomatico sarebbe stata dunque negata la possibilità di avere quattro militari di. Se la notizia fosse confermata saremmo di fronte ad un fatto molto grave per le nostre Istituzioni. Serve fare subito chiarezza: come Fratelli d'Italia abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Di Maio e ci auguriamo di avere il prima possibile risposte puntuali". Lo annuncia Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

'Rafforzare la sicurezza di chi lavora per la pace nelle 'aree di crisi'. Mentre diamo l'ultimo saluto al dottor Luca Attanasio, ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo, e al carabiniere Vittorio Iacovacci, politica e istituzioni facciano quadrato per sostenere e proteggere concretamente l'opera quotidiana di chi dedica la vita al servizio della nostra ...

Rep.Congo: Bonfrisco (Lega), 'convocato tempestivamente Parlamento Ue' ... dando seguito a una mia richiesta, ha calendarizzato per il 1° marzo uno scambio di vedute con il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo,...

