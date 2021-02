Regno Unito, vaccino Covid-19: il messaggio della Regina Elisabetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Regina Elisabetta lancia un messaggio diretto a sostengo della campagna nazionale per vaccinare la popolazione adulta Sarebbe bene “pensare agli altri piuttosto che a se stessi” ha detto la Regina Elisabetta esortando le persone riluttanti a ricevere il vaccino contro il Covid-19. Questo messaggio è emerso nel corso di una una videochiamata con i responsabili del programma di vaccinazione del NHS in tutte e quattro le nazioni del Regno Unito. La Regina ha anche parlato di come il suo vaccino, che sia lei che il duca di Edimburgo, 99 anni, hanno ricevuto al Castello di Windsor. “Una volta che hai fatto il vaccino hai la sensazione di essere ... Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lalancia undiretto a sostengocampagna nazionale per vaccinare la popolazione adulta Sarebbe bene “pensare agli altri piuttosto che a se stessi” ha detto laesortando le persone riluttanti a ricevere ilcontro il-19. Questoè emerso nel corso di una una videochiamata con i responsabili del programma di vaccinazione del NHS in tutte e quattro le nazioni del. Laha anche parlato di come il suo, che sia lei che il duca di Edimburgo, 99 anni, hanno ricevuto al Castello di Windsor. “Una volta che hai fatto ilhai la sensazione di essere ...

