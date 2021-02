Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Covid non allena la pressione sull'Italia e costringe ad allargare la platea delle regioni in cui dall'ultimo fine settimana di febbraio aumenteranno le restrizioni. Anche se l'Rt nazionale rimane, seppure di poco, sotto la soglia dell'1 essendo a 0,99 (compreso in una forchetta che va da 0,93 a 1,03). E' il timore della terza ondata e delle varianti a spingere per chiedere limitazioni. Un timore diffuso anche tra le Regioni, poco disposte a chiedere deroghe e che, anzi, negli ultimi giorni hanno spinto per essere spostate in fretta in fasce ad attenzione più elevata. Il risultato è che Lombardia, Piemonte e Marche scivolano dal giallo all'arancione e la Basilicata va in zona rossa di lockdown dove potrà essere raggiunta anche dal Molise che ha chiesto al Governo di essere declassata per cercare di contenere l'avanzata dei ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Covid non allena la pressione sull'e costringe ad allargare la platea delle regioni in cui dall'ultimo fine settimana di febbraio aumenteranno le restrizioni. Anche se l'Rt nazionale rimane, seppure di poco, sotto la soglia dell'1 essendo a 0,99 (compreso in una forchetta che va da 0,93 a 1,03). E' il timore della terza ondata e delle varianti a spingere per chiedere limitazioni. Un timore diffuso anche tra le Regioni, poco disposte a chiedere deroghe e che, anzi, negli ultimi giorni hanno spinto per essere spostate in fretta in fasce ad attenzione più elevata. Il risultato è che Lombardia, Piemonte e Marche scivolano dal giallo all'e la Basilicata va inrossa di lockdown dove potrà essere raggiunta anche dal Molise che ha chiesto al Governo di essere declassata per cercare di contenere l'avanzata dei ...

