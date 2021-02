Reggiana Salernitana 0-0: poche emozioni al Mapei (Di venerdì 26 febbraio 2021) Termina a reti bianche l’ anticipo della venticinquesima giornata di Serie B, Reggiana-Salernitana. Gara equilibrata anche se sono stati i granata ad avere le occasioni migliori ma senza riuscire a capitalizzare. Un punto che comunque serve alla Salernitana per rimanere agganciata al secondo posto, e alla Reggiana per allontanarsi dalla zona playout. Quali sono le formazioni ufficiali? Emiliani in campo con il 4-3-2-1 che vede Venturi in porta, Libutti, Martinelli, Ayeti e Kirwan in difesa. A centrocampo, Radrezza, Del Pinto e Varone. In avanti, Laribi e Siligardi in appoggio a Mazzocchi. I granata rispondono con il 3-5-2: Adamonis in porta, Aya, Gyomber e Veseli in difesa. A centrocampo, Casasola, Di Tacchio, Coulibaly, Capezzi e Jarozinsky. In avanti, Gondo e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Termina a reti bianche l’ anticipo della venticinquesima giornata di Serie B,. Gara equilibrata anche se sono stati i granata ad avere le occasioni migliori ma senza riuscire a capitalizzare. Un punto che comunque serve allaper rimanere agganciata al secondo posto, e allaper allontanarsi dalla zona playout. Quali sono le formazioni ufficiali? Emiliani in campo con il 4-3-2-1 che vede Venturi in porta, Libutti, Martinelli, Ayeti e Kirwan in difesa. A centrocampo, Radrezza, Del Pinto e Varone. In avanti, Laribi e Siligardi in appoggio a Mazzocchi. I granata rispondono con il 3-5-2: Adamonis in porta, Aya, Gyomber e Veseli in difesa. A centrocampo, Casasola, Di Tacchio, Coulibaly, Capezzi e Jarozinsky. In avanti, Gondo e ...

psb_original : Reggiana-Salernitana, le pagelle: bene Radrezza e Varone. Djuric e Kiyine danno una scossa da subentrati #SerieB - sportli26181512 : La Salernitana non si avvicina all'Empoli: con la Reggiana finisce 0-0: La Salernitana non si avvicina all'Empoli:… - sportli26181512 : Serie B, Reggiana-Salernitana 0-0: reti bianche al 'Mapei': Primo tempo equilibrato e inutile assalto finale dei ca… - Pall_Gonfiato : #SerieB - Il racconto dell'anticipo della 25^ giornata tra #Reggiana e #Salernitana #REGSAL - FootballtipsNG : Serie B, Reggiana vs Salernitana, RESULT: 0 - 0 -