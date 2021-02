Redmi: ecco K40, K40 Pro e K40 Pro+, smartphone di fascia alta dal prezzo super economico (Di venerdì 26 febbraio 2021) Redmi ha finalmente annunciato gli attesissimi K40, K40 Pro e K40 Pro+, i suoi nuovi top di gamma che puntano a sbaragliare la concorrenza come rapporto qualità/prezzo. Con un design che richiama molto da vicino Xiaomi Mi 11 5G e delle specifiche da veri top, sono gli smartphone da aspettare! A differenza di quanto fanno gli altri produttori nel panorama mondiale degli smartphone, Xiaomi Mi 11 5G ha deciso di differenziare i propri dispositivi principalmente per prestazioni. Il design di tutti e tra i modelli è infatti identico e ricorda molto bene le linee morbide e piacevoli di Xiaomi Mi 11 5G che abbiamo da poco recensito. Tutti e tre gli smartphone utilizzano un pannello AMOLED da 6,67? con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate adattivo fino a 120Hz. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021)ha finalmente annunciato gli attesissimi K40, K40 Pro e K40, i suoi nuovi top di gamma che puntano a sbaragliare la concorrenza come rapporto qualità/. Con un design che richiama molto da vicino Xiaomi Mi 11 5G e delle specifiche da veri top, sono glida aspettare! A differenza di quanto fanno gli altri produttori nel panorama mondiale degli, Xiaomi Mi 11 5G ha deciso di differenziare i propri dispositivi principalmente per prestazioni. Il design di tutti e tra i modelli è infatti identico e ricorda molto bene le linee morbide e piacevoli di Xiaomi Mi 11 5G che abbiamo da poco recensito. Tutti e tre gliutilizzano un pannello AMOLED da 6,67? con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate adattivo fino a 120Hz. Gli ...

infoitscienza : Ecco una prova che dimostra che Redmi K40 sarà un POCO per l’Europa - infoitscienza : Ecco la famiglia Redmi K40: device al top sotto tutti i punti di vista - TuttoAndroid : Ecco la famiglia Redmi K40: device al top sotto tutti i punti di vista - ttoday_it : Ecco una prova che dimostra che Redmi K40 sarà un POCO per l'Europa #PocoF2 #RedmiK40 ?? - MiuiBlog : Ecco una prova che dimostra che Redmi K40 sarà un POCO per l'Europa #PocoF2 #RedmiK40 ?? Info qui… -