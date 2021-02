Red Canzian | da vegetariano a vegano | la scelta di vita del cantante

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Red, per quasi 50 anni musicista dei Pooh, èdal 1996 edal 2009: ecco il racconto della sua “vocazione”.prima, totalmentepoi: Red, leggendario musicista dei Pooh, ha compiuto unaradicale – non solo alimentare, ma esistenziale – che ha raccontato in un libro scritto a quattro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Betania20122 : @CdGherardesca @RaiUno @IlCantanteRai1 @milly_carlucci @insinnaflavio @frafacchinetti @caterinabalivo @pattypravo I… - Tony969696 : RT @TV_Italiana: Playlist duetti della finale de #IlCantanteMascherato: ??#Farfalla ft. Red Canzian - Un amore così grande ??#Lupo ft. Anna… - HereIsNica : @CdGherardesca @RaiUno @IlCantanteRai1 @milly_carlucci @insinnaflavio @frafacchinetti @caterinabalivo @pattypravo ??… - Dani51227647 : @IlCantanteRai1 il fatto che Anna tatangelo e red canzian non abbiano la mascherina a differenza della pavone e dav… - Dani51227647 : @IlCantanteRai1 il fatto che Anna tatangelo e red canzian non abbiano la mascherina a differenza della pavone e dav… -

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

ViaggiNews.com

Si dice che sotto al costume possa esserci, uno dei cantanti più famosi della sua generazione con cui Rita si sentirebbe certo a suo agio a cantare. Si può dire che lei e i Pooh abbiano ...... "Le maschere duettano! Non era mai successo in nessuna edizione de #ilcantantemascherato in giro per il mondo! I nostri duetti: il Lupo e Anna Tatangelo, la Farfalla e, il Pappagallo e ...Conosciamo meglio la vita di Delia Gualtiero, sposata con Red Canzian fino al 1992 e madre della loro unica figlia Chiara.Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della quinta e ultima puntata (la finale) in onda oggi, venerdì 26 febbraio 2021, alle 21,25 ...