Real Madrid, in Spagna sono sicuri: farà ricorso per la squalifica a Casemiro per match contro l’Atalanta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non solo la vittoria a seguito anche del cartellino rosso contestato ai danni di Freuler. Il Real Madrid è deciso a voler fare ricorso per una decisione che, a detta del club blancos, è stata sbagliata: il cartellino giallo, con tanto di successiva squalifica causa precedente diffida, a Casemiro.Real Madrid: ricorso contro giallo a Casemirocaption id="attachment 1090489" align="alignnone" width="687" Real Madrid Casemiro (getty images)/captionSecondo quanto si apprende dai media spagnoli tra cui AS e Marca, il Real Madrid intende fare appello alla Uefa e contestare il cartellino giallo subito dal centrocampista spagnolo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non solo la vittoria a seguito anche del cartellino rosso contestato ai danni di Freuler. Ilè deciso a voler fareper una decisione che, a detta del club blancos, è stata sbagliata: il cartellino giallo, con tanto di successivacausa precedente diffida, agiallo acaption id="attachment 1090489" align="alignnone" width="687"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende dai media spagnoli tra cui AS e Marca, ilintende fare appello alla Uefa e contestare il cartellino giallo subito dal centrocampista spagnolo ...

