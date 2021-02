Real Madrid, ‘As’ stila l’11 peggiore di sempre dei blancos: presente Antonio Cassano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il quotidiano spagnolo ‘As‘ ha stilato il peggiore 11 di sempre del Real Madrid e tra i nomi figura anche un calciatore italiano. Si tratta di Antonio Cassano, che ha vestito la maglia dei blancos in 29 occasioni ed ha trovato la via del gol solo 4 volte. Nel 4-3-3 sono presenti anche due vecchie conoscenze del calcio italiano, ovvero il portiere Bizzarri ed il centrocampista Pablo Garcia. Di seguito la formazione completa: Bizzarri Diogo, Woodgate, Spasic, Coentrao Gravesen, Pablo Garcia, Faubert Baljic, Cassano, Drenthe SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il quotidiano spagnolo ‘As‘ hato il11 didele tra i nomi figura anche un calciatore italiano. Si tratta di, che ha vestito la maglia deiin 29 occasioni ed ha trovato la via del gol solo 4 volte. Nel 4-3-3 sono presenti anche due vecchie conoscenze del calcio italiano, ovvero il portiere Bizzarri ed il centrocampista Pablo Garcia. Di seguito la formazione completa: Bizzarri Diogo, Woodgate, Spasic, Coentrao Gravesen, Pablo Garcia, Faubert Baljic,, Drenthe SportFace.

