Razzisti e volgari | alla conferenza del Gop una statua d' oro di Trump

globalistIT : Al folle megalomane sarà piaciuta tantissimo... - FValguarnera : @twittingelenaa >>Mi fa abbastanza impressione che partiti imbottiti di corrotti, razzisti e fascisti abbiano la fa… - MaxCoen5 : @LoredanaMaggi_ @marcodifonzo Perché morelli e centinaio?? Due razzisti volgari - trimpa48 : RT @BroccoloGina: @gingerale_1990 @AndreaMarano11 Il perché è una pezza peggio dello strappo!1)Le volgarità vanno condannate sempre e a chi… - AndreaMarano11 : RT @BroccoloGina: @gingerale_1990 @AndreaMarano11 Il perché è una pezza peggio dello strappo!1)Le volgarità vanno condannate sempre e a chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Razzisti volgari

Avvenire

Violenza verbale e megalomania sono da sempre le caratteristiche di Donald Trump. E i suoi sostenitori, attivisti politici e repubblicani che si sono riuniti oggi alla Conservative Political Action ...Insulti, commenti. Nella pancia del mondo social c'è di tutto e la violenza delle parole questa volta ha ... Il motivo? Ha la pelle nera ed è divenuto oggetto di attacchi. Lui che s'è ...Firenze – Ancora un attacco, nel corso di un intervento on line, ancora offese e insulti a chi interviene da parte di individui anonimi ma ben individuabili: oscenità e inni a Hitler, rivolti in parti ...L'esponente di Sinistra Progetto Comune stava partecipando a un seminario on line. I promotori costretti a chiudere il collegamento ...