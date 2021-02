Rapine a Giugliano | scacco alla banda dei finti poliziotti Così agivano i banditi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si fingonoper rapinare una coppia, due arresti. Gli agenti di Polizia del Commissariato di P.S. di-Villaricca ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva personale in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, per il reato di rapina aggravata nei confronti di: SEFEROVIC Roberto cl. 91, pregiudicato attualmente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

