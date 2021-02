(Di venerdì 26 febbraio 2021) E' stato arrestato dalla polizia di Milano un 47enne per la tentataal negoziodi piazza Cordusio a Milano dell'11 febbraio. L'uomo, armato di coltello, aveva tentato unaquando ...

LaPresse_news : #Rapina da Yamamay, la commessa cercò di bloccare il rapinatore: oggi l’arresto - infoitinterno : La rapina da Yamamay: una commessa a terra ferita, l’altra affronta il bandito - infoitinterno : Milano, accoltella la commessa durante una rapina da Yamamay ma si ferisce pure lui: trovato grazie alle… - infoitinterno : Milano, accoltella una commessa durante rapina in un negozio Yamamay: fermato - luisaloffredo28 : #Milano, accoltella la commessa durante una #rapina da Yamamay ma si ferisce pure lui: trovato grazie alle tracce d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina Yamamay

E' stato arrestato dalla polizia di Milano un 47enne per la tentataal negoziodi piazza Cordusio a Milano dell'11 febbraio. L'uomo, armato di coltello, aveva tentato unaquando la commessa, una donna di 28 anni, si era opposta procurandosi una ...L'11 febbraio scorso, l'uomo, armato di coltello, era entrato nel negoziodi piazza Cordusio e aveva tentato una: quando la commessa, una donna di 28 anni, si era opposta procurandosi ...E' stato arrestato dalla polizia di Milano un 47enne per la tentata rapina al negozio Yamamay di piazza Cordusio a Milano dell'11 febbraio. L'uomo, armato di coltello, aveva tentato ...Quando la commessa si era opposta, il rapinatore le aveva sferrato un colpo all'ascella, procurandole ferite giudicate guaribili in 21 giorni. E' stato fermato l'uomo che lo scorso 11 febbraio a Milan ...