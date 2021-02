Ranieri: “L’Atalanta con il Real ha dimostrato maturità. Saranno arrabbiati” (Di venerdì 26 febbraio 2021) In conferenza stampa, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha analizzato il momento in casa Samp che domenica sfiderà L’Atalanta. Queste le sue parole: “Ho visto la partita delL’Atalanta contro il Real. Devo dire che non c’era l’espulsione, l’arbitro è stato molto severo. Peccato perché sicuramente sarebbe stata un altro tipo di partita ma L’Atalanta è uscita a testa alta e potrà far benissimo a Madrid. La partita non è finita a Bergamo, di questo ne sono sicuro”. Che Atalanta si aspetta?“L’Atalanta ormai ha assunto una sua fisionomia. Sappiamo benissimo che verrà qua e farà la partita. Presserà e ci renderà la vita difficile. Abbiamo un pareggio, una sconfitta e una vittoria. Sappiamo cosa ci aspetta e cercheremo di fare la nostra partita in maniera gagliarda perchè sennò loro ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) In conferenza stampa, Claudio, tecnico della Sampdoria, ha analizzato il momento in casa Samp che domenica sfiderà. Queste le sue parole: “Ho visto la partita delcontro il. Devo dire che non c’era l’espulsione, l’arbitro è stato molto severo. Peccato perché sicuramente sarebbe stata un altro tipo di partita maè uscita a testa alta e potrà far benissimo a Madrid. La partita non è finita a Bergamo, di questo ne sono sicuro”. Che Atalanta si aspetta?“ormai ha assunto una sua fisionomia. Sappiamo benissimo che verrà qua e farà la partita. Presserà e ci renderà la vita difficile. Abbiamo un pareggio, una sconfitta e una vittoria. Sappiamo cosa ci aspetta e cercheremo di fare la nostra partita in maniera gagliarda perchè sennò loro ...

