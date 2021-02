Raid Usa in Siria contro obiettivi filo-iraniani, almeno 17 morti: è il primo attacco dell’era Biden (Di venerdì 26 febbraio 2021) primo attacco aereo del presidente Joe Biden. Nella notte, gli Stati Uniti hanno lanciato Raid in Siria contro obiettivi filo-iraniani. Stando a quanto riportato dall’Osservatorio Siriano dei diritti umani, ci sarebbero «almeno 17 vittime, tutte di Hachd al-Chaabi» e dunque tutti combattenti pro-Iran. Ma si tratta solo di un primo bilancio, non definitivo. «Gli attacchi hanno distrutto tre camion di munizioni», ha precisato l’osservatorio. Il Pentagono, dal canto suo, ha fornito alcune spiegazioni in una nota per giustificare l’azione offensiva: «L’attacco è stato programmato in risposta agli attentati contro le basi statunitensi in Iraq», si legge ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021)aereo del presidente Joe. Nella notte, gli Stati Uniti hanno lanciatoin. Stando a quanto riportato dall’Osservatoriono dei diritti umani, ci sarebbero «17 vittime, tutte di Hachd al-Chaabi» e dunque tutti combattenti pro-Iran. Ma si tratta solo di unbilancio, non definitivo. «Gli attacchi hanno distrutto tre camion di munizioni», ha precisato l’osservatorio. Il Pentagono, dal canto suo, ha fornito alcune spiegazioni in una nota per giustificare l’azione offensiva: «L’è stato programmato in risposta agli attentatile basi statunitensi in Iraq», si legge ...

