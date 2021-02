Radio Italia, il meglio della musica italiana (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 26 febbraio Radio Italia compie 39 anni. La seguitissima stazione Radiofonica è andata in onda per la prima volta da Milano nel 1982, facendosi amare fin da subito per la scelta di trasmettere “solo musica Italiana”, come dice anche il suo slogan. Quarta nella classifica delle Radio Italiane più ascoltate, nasce da un’idea di Mario Volanti, musicista, compositore e dj, ancora oggi ai microfoni. Dopo appena cinque anni dalla prima trasmissione locale, la Radio estende le frequenze a tutto il territorio nazionale e nel 1991 raggiunge il primato di ascolti come Radio commerciale più ascoltata in Italia. Dal 1996, grazie all’espansione satellitare, raggiunge tutta l’Europa. In fine approda in Nord America e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 26 febbraiocompie 39 anni. La seguitissima stazionefonica è andata in onda per la prima volta da Milano nel 1982, facendosi amare fin da subito per la scelta di trasmettere “solona”, come dice anche il suo slogan. Quarta nella classifica dellene più ascoltate, nasce da un’idea di Mario Volanti, musicista, compositore e dj, ancora oggi ai microfoni. Dopo appena cinque anni dalla prima trasmissione locale, laestende le frequenze a tutto il territorio nazionale e nel 1991 raggiunge il primato di ascolti comecommerciale più ascoltata in. Dal 1996, grazie all’espansione satellitare, raggiunge tutta l’Europa. In fine approda in Nord America e ...

repubblica : FdI, Orbán scrive a Meloni: 'Collaboriamo, abbiamo una visione comune del mondo: lottiamo insieme': La lettera del… - RadioItalia : Venerdì 19 febbraio H21 non perderti la nuova puntata di #radioitalialive con @MarroneEmma! Su Radio Italia, Radio… - RainbowItalia : #OraInOnda ? Fix Me ? Cuco and Dillon Francis ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su - RainbowItalia : #OraInOnda ? Pure Music 20 ? Radio Rainbow New Italia ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su… - sulsitodisimone : 26 Febbraio 1982 ? Iniziano le trasmissioni di Radio Italia, 1' radio privata caratterizzata da una programmazione… -