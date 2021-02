Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Brutte notizie per chi crede nell’oggettività asettica e inconfutabile delle notizie stesse. Nel suo enciclopedico libro “Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram” (Einaudi Stile Libero), Riccardo Falcinelli parla di due drammatiche immagini di guerra che, ma non lo sono. La scena è la stessa, celeberrima, “un’icona culturale, una testimonianza imprescindibile nellavisuale moderna”, scrive Falcinelli, un’istantanea che rivela tutto l’orrore della guerra: un gruppo di bambini che fuggono, nudi, il corpo ustionato, dalle bombe al napalm che avevano colpito un villaggio del Vietnam. Igrafi che immortalarono la scena erano due, ma solo uno, Nick Ut, divenne famoso e vinse il Pulitzer e il World Press Photo. Soltanto unadivenne un’icona. L’altra, ...