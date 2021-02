“Quello è il letto dove Maria Teresa..” La frase oscena di Zorzi che scatena l’ira del web. Ecco cos’ha detto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tommaso Zorzi, come è capitato spesso in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto nuovamente parlare di sé. Sicuramente il motivo principale per cui è frequentemente al centro dell’attenzione è, in parte, per il suo carattere piuttosto eccentrico. Non a caso, abbiamo assistito, proprio di recente, a un’accesa discussione tra lui e Dayane Mello. Il diverbio ha, perciò, scatenato diverse polemiche sia all’interno della Casa di Cinecittà che tra i telespettatori. In seguito, come è già stato riportato, Zorzi e Stefania Orlando hanno fatto le loro scuse a Dayane, anche se, in realtà, non si è capito esattamente quanto fossero state spontanee. Tuttavia, da poche ore, Tommi ha detto qualcosa d’altro che ha portato alcuni fans del programma a storcere il naso. Pare, infatti, che l’influencer milanese ne ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tommaso, come è capitato spesso in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto nuovamente parlare di sé. Sicuramente il motivo principale per cui è frequentemente al centro dell’attenzione è, in parte, per il suo carattere piuttosto eccentrico. Non a caso, abbiamo assistito, proprio di recente, a un’accesa discussione tra lui e Dayane Mello. Il diverbio ha, perciò,to diverse polemiche sia all’interno della Casa di Cinecittà che tra i telespettatori. In seguito, come è già stato riportato,e Stefania Orlando hanno fatto le loro scuse a Dayane, anche se, in realtà, non si è capito esattamente quanto fossero state spontanee. Tuttavia, da poche ore, Tommi haqualcosa d’altro che ha portato alcuni fans del programma a storcere il naso. Pare, infatti, che l’influencer milanese ne ...

chwesam17 : RT @seokkmino: tutti che ieri senza motivo dicevano a Mingyu le peggio cose. Dovevate solo credere alla vittima, e quello andava bene. Ma h… - RenatoSouvarine : @fiordisale @sandraebasta @Omantini @erretti42 @nzingaretti @gdominici1968 @cocchi2a @Lucrezi97533276… - Andie_Pocket : @GirovagaC Sì quello sicuramente, ho letto che ce ne sono pronti per lunedì per fortuna! Poi certamente questo in c… - theglassisblue : @mari99__ @bbianconeraa Magari tu sei l’eccezione, ma ho letto centinaia di tweet che dicono il contrario, quindi quello è il discorso - PoliticaPerJedi : @Rinascimentorom Se chiedi a uno di raccogliere e diffondere pubblicità per 20k€ al mese, come fa YT per Messora, e… -