Quelle strade di polvere rossa. L'Africa vista da Zacchera (Di venerdì 26 febbraio 2021) Onore e commozione nel ricordo di Luca Attanasio, il nostro ambasciatore d'Italia in Congo, e a Vittorio Iacovacci, il suo carabiniere di scorta. Vedendo l'immagine di Attanasio riverso – pallido e morente – su un fuoristrada mentre lo portavano in un ospedale (dove ben difficilmente l'avrebbero comunque salvato) lungo Quelle strade di polvere rossa non potevo che ricordare viaggi vicini e lontani tra quella stessa polvere che ti penetra sempre e – quando piove – diventa subito un fango spesso, pesante, quello che ti si attacca ovunque e resta tra i piedi di chi le scarpe neppure le ha. Il "mio" Burundi, le cannonate in Rwanda, i tanti profughi che camminano verso il Congo nell'eterna lotta tra hutu e tutsi con le distruzioni e i massacri, le case di mattoni crudi abbandonate con i tetti bruciati e ...

