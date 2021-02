Quella doppietta ‘giallorossa’ in casa del Napoli: Lapa, sblocca un ricordo (VIDEO) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ah, che domenica Quella domenica. Lui che gela il San Paolo, il Lecce che firma l’impresa, la classifica che accenna un sorriso. Gianluca Lapadula quei due gol forse se li sarebbe addirittura tatuati sul corpo se i salentini avessero raggiunto il traguardo salvezza. Non fu così, ma chi cancellerà mai quel pomeriggio? Prima il tap-in sotto misura per l’uno a zero, poi l’astuto colpo di testa ad anticipare Di Lorenzo e a beffare Ospina per il momentaneo 2-1. Il resto è storia completata dalla punizione di Mancosu e dalle reti ininfluenti di Milik (momentaneo 1-1) e Callejon (3-2), protagonisti che non saranno tali domenica pomeriggio, quando nello stadio che nel frattempo ha preso il nome di Maradona l’attaccante italo-peruviano proverà a ripetersi. Era il 9 febbraio 2020, poco più di un anno fa. A tanto risale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ah, che domenicadomenica. Lui che gela il San Paolo, il Lecce che firma l’impresa, la classifica che accenna un sorriso. Gianlucadula quei due gol forse se li sarebbe addirittura tatuati sul corpo se i salentini avessero raggiunto il traguardo salvezza. Non fu così, ma chi cancellerà mai quel pomeriggio? Prima il tap-in sotto misura per l’uno a zero, poi l’astuto colpo di testa ad anticipare Di Lorenzo e a beffare Ospina per il momentaneo 2-1. Il resto è storia completata dalla punizione di Mancosu e dalle reti ininfluenti di Milik (momentaneo 1-1) e Callejon (3-2), protagonisti che non saranno tali domenica pomeriggio, quando nello stadio che nel frattempo ha preso il nome di Maradona l’attaccante italo-peruviano proverà a ripetersi. Era il 9 febbraio 2020, poco più di un anno fa. A tanto risale ...

