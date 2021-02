Puglia: turismo e cultura, oltre quindici milioni di euro per 872 imprese Lo comunica l'assessore regionale Bray (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: oltre 15 milioni di euro a 872 piccole e medie imprese pugliesi dei settori turismo e cultura. A darne notizia è l’assessore regionale all’Industria turistica e alle Attività culturali, Massimo Bray. «Il sostegno alle realtà imprenditoriali duramente colpite dalla pandemia- afferma l’esponente della Giunta Emiliano-, servirà anche a riprendere le azioni di valorizzazione del marchio Puglia in Italia e nel mondo». Gli aiuti alle aziende sono stati erogati dall’agenzia Pugliapromozione nell’ambito del programma “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. «Le sovvenzioni attivate in favore delle ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di Francesco Santoro:15dia 872 piccole e mediepugliesi dei settori. A darne notizia è l’all’Industria turistica e alle Attivitàli, Massimo. «Il sostegno alle realtà imprenditoriali duramente colpite dalla pandemia- afferma l’esponente della Giunta Emiliano-, servirà anche a riprendere le azioni di valorizzazione del marchioin Italia e nel mondo». Gli aiuti alle aziende sono stati erogati dall’agenziapromozione nell’ambito del programma “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. «Le sovvenzioni attivate in favore delle ...

