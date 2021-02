PS5, Xbox Series X/S e GPU introvabili causa bagarini? Un rivenditore americano ha trovato la soluzione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Anche se PS5 e Xbox Series X/S sono state lanciate a novembre dello scorso anno, diversi giocatori ancora non sono riusciti a mettere le mani su una di queste console, sia perché le scorte sono limitate, ma anche perché c'è da affrontare la fastidiosa piaga dei bagarini, che con una serie di bot riescono ad ottenere ingenti unità per poi rivenderle a cifre gonfiate. Come ovviare a questo inconveniente? La catena americana Newegg sembra aver trovato una soluzione, sotto forma di...lotteria. Chiamata Newegg Shuffle, la funzione estrae casualmente i consumatori che hanno un account in modo che possano scegliere un articolo che vorrebbero acquistare sul sito web. Se scelto con successo, il cliente verrà quindi avvisato tramite e-mail e avrà una finestra di tre ore per completare l'acquisto. "La recente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Anche se PS5 eX/S sono state lanciate a novembre dello scorso anno, diversi giocatori ancora non sono riusciti a mettere le mani su una di queste console, sia perché le scorte sono limitate, ma anche perché c'è da affrontare la fastidiosa piaga dei, che con una serie di bot riescono ad ottenere ingenti unità per poi rivenderle a cifre gonfiate. Come ovviare a questo inconveniente? La catena americana Newegg sembra averuna, sotto forma di...lotteria. Chiamata Newegg Shuffle, la funzione estrae casualmente i consumatori che hanno un account in modo che possano scegliere un articolo che vorrebbero acquistare sul sito web. Se scelto con successo, il cliente verrà quindi avvisato tramite e-mail e avrà una finestra di tre ore per completare l'acquisto. "La recente ...

TheGamesMachine : Il salto negli #ActionAdventure di #Housemarque, dopo tanti bei shoot'em up, torna a mostrarsi in un lungo e promet… - Eurogamer_it : Mancano #PS5 e #XboxSeriesX? Un rivenditore americano ha trovato la soluzione contro i bagarini. - infoitscienza : Marvel' s Avengers per Xbox Series X avrà una risoluzione maggiore rispetto a PS5 ma ci sono dubbi sui 60FPS - Nicco2D : Beh dai dopo il boost ai giochi in retrocompatibilità di Xbox anche PS5 avrà una funzione di boost sarà sulla vent… - JediRaul6 : Kena: Bridge of Spirits in arrivo il 24 Agosto 2021 su #PS4, #PS5 e #PC - Più avanti uscirà anche su #Xbox ??… -