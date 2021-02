Provincia Autonoma di Bolzano proroga il lockdown fino al 14 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) La Provincia Autonoma di Bolzano resta in lockdown fino al 14 marzo. Zona rossa scura per l’Alto Adige su decisione del presidente Arno Kompatscher, che ha firmato la proroga del lockdown duro che durerà dunque per altre due settimane. Nell’ordinanza viene espressamente scritto come “si può uscire dalla propria abitazione solo per lavoro, studio, motivi di salute o altre urgenze non rinviabili e le passeggiate e lo sport vanno fatti nei pressi della propria abitazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladiresta inal 14. Zona rossa scura per l’Alto Adige su decisione del presidente Arno Kompatscher, che ha firmato ladelduro che durerà dunque per altre due settimane. Nell’ordinanza viene espressamente scritto come “si può uscire dalla propria abitazione solo per lavoro, studio, motivi di salute o altre urgenze non rinviabili e le passeggiate e lo sport vanno fatti nei pressi della propria abitazione”. SportFace.

