Protezione civile | salta Borrelli Al suo posto torna Fabrizio Curcio Ha gestito le più gravi emergenze

borghi_claudio : Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Le… - marcodimaio : Auguri di buon lavoro al nuovo capo della #ProtezioneCivile, #FabrizioCurcio, nominato da Mario #Draghi: per lui si… - Corriere : ?? Draghi vuole sostituire Borrelli - Paolo_ADP10 : RT @borghi_claudio: Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Lega c… - wimganz : RT @alby61: Draghi nomina Curcio a capo della protezione civile. È un rientro dopo la nomina di @matteorenzi nel 2016. Buon lavoro! ?? Borr… -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione civile

"Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in ...Il report quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dellaalle 17.30 del 26 febbraio rileva anche 253 vittime nelle 24 ore, 55 in meno rispetto ai 308 di ieri. Il totale delle ...Sono 20.499 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 26 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 253 morti, un ...Il movimento politico cittatrepuntozero pone in evidenza la questione delle due mini isole ecologiche dislocate nel centro storico, costano tanto e non servono tutto il territorio anagnino. “Due mini ...