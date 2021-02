Protezione civile | Calabria | ' punto riferimento | buon lavoro a Curcio'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Laè un imprescindibiledie baluardo di sicurezza per il Paese: nei momenti più difficili si è sempre rivelata pronta, efficace, determinante. Fabrizio, nuovo capo Dipartimento, con la sua capacità e professionalità saprà guidarla al meglio. A lui vanno i miei auguri di”. Lo afferma Annagrazia, deputata di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera. “Un sincero ringraziamento -aggiunge- va ad Angelo Borrelli per il grande impegno di questi anni”.

Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Auguri di buon lavoro al nuovo capo della #ProtezioneCivile, #FabrizioCurcio, nominato da Mario #Draghi: per lui si… Draghi vuole sostituire Borrelli

I dati di oggi, 26 febbraio Sono 4.557 i contagi da Coronavirus in Lombardia oggi, 26 febbraio, secondo i dati del bollettino dellapubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti, che portano a 28.275 il totale delle vittime dell'epidemia nella Regione che dal 1 marzo ...GENOVA - Potrebbe essere già domenica a Camogli per un sopralluogo al cimitero il nuovo capo dellaFabrizio Curcio. Curcio, nominato dal premier Draghi, sostituisce Angelo Borrelli il cui mandato era in scandenza nel mese di marzo. Per lui si tratta di un ritorno. E' già stato ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi ...La società Strada dei Parchi, nel primo pomeriggio, ha informato il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari, che nella giornata odierna saranno completati i lavori di riprist ...