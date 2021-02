Protezione Civile | a capo Fabrizio Curcio

borghi_claudio : Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Le… - marcodimaio : Auguri di buon lavoro al nuovo capo della #ProtezioneCivile, #FabrizioCurcio, nominato da Mario #Draghi: per lui si… - Corriere : ?? Draghi vuole sostituire Borrelli - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato Fabrizio #Curcio Capo Dipartimento della Protezione civile. Ad A… - grazialuglio : RT @marcodimaio: Auguri di buon lavoro al nuovo capo della #ProtezioneCivile, #FabrizioCurcio, nominato da Mario #Draghi: per lui si tratta… -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione Civile. "Ad Angelo Borrelli (a fine mandato, ndr) - si legge in una nota di Palazzo Chigi - i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni". Già a capo del Dipartimento dal 2015 al 2017. Fabrizio Curcio torna alla guida della protezione civile. 26 Febbraio 2021.