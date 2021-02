Producono mascherine griffate contraffatte | 14 denunce

giulianofalco : @FiorellaMannoia @Livia_DiGioia Abbiamo nessun produttore di mascherine, figurati di vaccini...in compenso molte fabbriche producono armi... - Cami71Michele : @Danireport @travan28 Un giorno avremo la richiesta di ristori da parte delle aziende che si vedranno costrette a l… - BookherRl : @Daniel_Calaway @MMmarco0 Ovvio! Non ci sono miracoli. Virus esiste, la situazione e’ relativamente grave sia con… - francoisferrar2 : @matteosalvinimi Una persona di buon senso prima di comprare le mascherine, si rivolge ai fornitori a industrie che… - marielSiviglia : @SydneyLWatson @ezralevant Le mascherine producono follia; non ho più dubbi. -

Ultime Notizie dalla rete : Producono mascherine

LA NAZIONE

L'indagine ha coinvolto anche un'azienda del Pisano che, in piena emergenza sanitaria e contro il parere dell'Iss, si spiega dalla Gdf, ha prodotto e vendutogeneriche che, corredate di ......di avviamento per attrarre ulteriori risorse da investire in aziende italiane che...dalla società diretta da Andrea Catino nel processo di ampliamento attività per la produzione di...Rosalinda Cannavò ha mentito su Massimiliano Morra? La concorrente non sembrerebbe aver raccontato tutta la verità.ha prodotto e venduto mascherine generiche che, corredate di certificati falsi, aveva spacciato per dispositivi medici, in alcuni casi forniti anche a Enti pubblici. L’esame dei documenti ...