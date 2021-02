Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Roma-Milan è già calda. Diritti tv 2021/24, adesso Sky attacca Dazn” (Di venerdì 26 febbraio 2021) "Roma-Milan è già calda".Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. "Vanno agli ottavi di Euroleague e domenica sera è sfida Champions. Fonseca senza patemi: 3-1 al Braga. Rossoneri, pari col brivido (1-1). Napoli, è troppo tardi: il 2-1 con il Granada non basta per passare". E ancora: "Suning, sospeso il titolo. Inter in ansia per Zhang. Il 25% dell'azienda passerà di mano: in ballo il Governo e il gruppo Alibaba. Covid nel club: anche Marotta". In taglio basso: "Diritti tv 2021/24, adesso Sky attacca Dazn. Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) "è già".Apre così ladell’edizione odierna del “”. "Vanno agli ottavi di Euroleague e domenica sera è sfida Champions. Fonseca senza patemi: 3-1 al Braga. Rossoneri, pari col brivido (1-1). Napoli, è troppo tardi: il 2-1 con il Granada non basta per passare". E ancora: "Suning, sospeso il titolo. Inter in ansia per Zhang. Il 25% dell'azienda passerà di mano: in ballo il Governo e il gruppo Alibaba. Covid nel club: anche Marotta". In taglio basso: "tv/24,

TuttoSport, Inter ore sul filo I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, TuttoSport INTER, ORE ...

Sport, Solo hay un rey I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Sport SOLO HAY UN REY ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, è troppo tardi" Napoli - Granada 2 - 1, Martinez e Puertas in conferenza stampa: 'Orgogliosi della qualificazione,... Sky - Trevisani: 'Napoli eliminato, ma c'è una buona notizia: o ...

Record, Pancadas atras de pancadas

