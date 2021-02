Prevenzione e profili di criticità del distanziometro

Leggi su leurispes

(Di venerdì 26 febbraio 2021) In Sardegna, il Piano regionale del gioco d’azzardo patologico (art. 3) non è “rimasto sulla carta” – come invece l’Osservatorio su Giochi Legalità e Patologie dell’Eurispes ha avuto modo di segnalare per altre Regioni – e sta producendo un reale potenziamento dell’attività dei presìdi territoriali. Analizziamo nel dettagliolegate al provvedimento del “”. Le disposizioni relative alle distanze minime dai luoghi sensibili Per quanto riguarda l’istituzione del “” (art. 12, comma 2), il 18 ottobre 2018 l’Eurispes è stato audito presso la Sesta Commissione del Consiglio Regionale in relazione all’allora Testo Unificato n. 56-280-514. In quella sede l’Istituto aveva segnalato l’opportunità che questo strumento, subito operativo per le nuove autorizzazioni dalla data ...