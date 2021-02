Premier League | arbitri puniti per gli errori o se cambiano decisone dopo consulto Var

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 26 febbraio 2021) In Italia se un arbitro sbaglia una decisione importante, specie contro squadre big, paga dazio con alcune giornate di stop ma in Inghilterra la musica è diversa. Gliche dirigono le gare di“pagano” per i loro. La curiosità è rivelata da Sportsmail, che ha spiegato come ogni errore da parte dei direttori di gara vada a erodere bonus annuali sulle prestazioni che possono arrivare fino a 50 mila sterline. Gli-riporta calcioefinanza.it- vengono giudicati per ogni prestazione a seconda che le loro decisioni siano ritenute giuste o sbagliate e questi punteggi sono inseriti in una “tabella di merito”. Un direttore di gara inguadagna mediamente una cifra base tra 110 e 120 mila sterline, ma i bonus possono far crescere la cifra a 160 o 170 ...