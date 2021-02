Premier League, 26ª giornata: le partite che accorciano la classifica (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Premier League si appresta ad entrare nella 26ª giornata, weekend che può modificare profondamente un campionato saldamente nelle mani del Manchester City, in vantaggio di 10 punti sui concittadini dello United e sul Leicester. Le partite del sabato in Premier League I primi a scendere in campo (nonostante l’ottavo di finale sostenuto in Champions League) sono proprio gli uomini di Guardiola contro il West Ham, in striscia positiva da quattro incontri e galvanizzato dal 2-1 inflitto al Tottenham nel “North London derby”. Sabato pomeriggio si scontrano Brighton e West Bromwich Albion in una gara di medio-bassa classifica, gli ospiti si trovano in penultima posizione seppure siano riusciti a fermare il Man United sull’1-1 di due settimane fa.Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lasi appresta ad entrare nella 26ª, weekend che può modificare profondamente un campionato saldamente nelle mani del Manchester City, in vantaggio di 10 punti sui concittadini dello United e sul Leicester. Ledel sabato inI primi a scendere in campo (nonostante l’ottavo di finale sostenuto in Champions) sono proprio gli uomini di Guardiola contro il West Ham, in striscia positiva da quattro incontri e galvanizzato dal 2-1 inflitto al Tottenham nel “North London derby”. Sabato pomeriggio si scontrano Brighton e West Bromwich Albion in una gara di medio-bassa, gli ospiti si trovano in penultima posizione seppure siano riusciti a fermare il Man United sull’1-1 di due settimane fa.Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Premier League, gli arbitri 'pagheranno' per i loro errori: bonus di fine anno tagliato in base alle decisioni sbagliate Se sbagli, paghi. Nel vero senso del termine. In Premier League i direttori di gara verranno puniti in caso di decisioni arbitrali errate. Lo afferma il Daily Mail che spiega come gli arbitri, per i quali è previsto un bonus annuale fino a 50mila ...

Leeds, Bielsa controcorrente: 'Preferisco che i migliori calciatori giochino contro di noi perché...' Vuole sfidare sempre i migliori. Lo dice apertamente Marcelo Bielsa , allenatore del Leeds , in vista della sfida contro l'Aston Villa di Premier League. Il mister, come riporta la BBC , ha commentato la possibile assenza del rivale Jack Grealish , tra i calciatori più forti e decisivi di questa stagione inglese, per la gara di domani ...

Liverpool, Sadio Mané dice addio alla Premier League Virgilio Sport Mercato – Chelsea e Arsenal piombano su Satriano. L’attaccante apre: “Premier campionato numero uno, ma voglio fare bene con l’Inter” CHELSEA E ARSENAL – “Voci di mercato? È sempre un onore, sì, significa che sto facendo le cose bene e che devo continuare su questa strada. Cerco di usarlo come incentivo per continuare a lavorare e m ...

L’impresa dello Slavia Praga ha fatto il giro d’Europa Tra le sorprese dell'Europa League c'è anche lo Slavia Praga, una realtà ormai consolidata che si è presa il lusso di eliminare il Leicester ...

