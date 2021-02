Pozzo d’Adda, spaventoso incendio in una ditta di lavorazioni metalliche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto una ditta di Pozzo d’Adda che tratta metalli: i Vigili del Fuoco hanno impiegato circa 5 ore per domare le fiamme. (Foto: Vigili del Fuoco)Notte di fuoco a Pozzo d’Adda, comune lombardo a nord-est di Milano: verso le 21 di ieri, giovedì 25 febbraio, un enorme incendio è divampato nello stabilimento di una ditta di lavorazioni metalliche, la ditta Ossidazione Anodica Srl, situata in via Berlinguer, nell’area industriale della cittadina. Le fiamme si sono sollevate in aria per una decina di metri, risultando visibili a chilometri di distanza e dando origine a una densa nube tossica di fumo che ha costretto la Protezione Civile a raccomandare agli abitanti di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Undi vaste proporzioni ha coinvolto unadiche tratta metalli: i Vigili del Fuoco hanno impiegato circa 5 ore per domare le fiamme. (Foto: Vigili del Fuoco)Notte di fuoco a, comune lombardo a nord-est di Milano: verso le 21 di ieri, giovedì 25 febbraio, un enormeè divampato nello stabilimento di unadi, laOssidazione Anodica Srl, situata in via Berlinguer, nell’area industriale della cittadina. Le fiamme si sono sollevate in aria per una decina di metri, risultando visibili a chilometri di distanza e dando origine a una densa nube tossica di fumo che ha costretto la Protezione Civile a raccomandare agli abitanti di ...

emergenzavvf : Un #incendio di vaste proporzioni sta coinvolgendo dalle 20 il capannone di un’azienda che lavora metalli a Pozzo d… - Corriere : Grosso incendio in un’azienda di Pozzo d'Adda: le fiamme visibili a chilometri di distanza - repubblica : Incendio in una fabbrica a Pozzo d'Adda: fiamme visibili a chilometri di distanza - rep_milano : Milano, incendio in una fabbrica a Pozzo d'Adda: fiamme visibili a chilometri di distanza - PorroPaola : RT @emergenzavvf: Un #incendio di vaste proporzioni sta coinvolgendo dalle 20 il capannone di un’azienda che lavora metalli a Pozzo d’Adda… -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzo d’Adda Impatto Zero, come funziona il progetto di LifeGate contro la CO2 LifeGate