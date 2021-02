Portogallo | morto il portiere della nazionale di pallamano per infarto

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Portogallo, morto il portiere della nazionale di #pallamano #Quintana per infarto - sportface2016 : #Portogallo, morto il portiere della nazionale di #pallamano #Quintana per infarto - g_de_dionigi : alleanza con i tedeschi! le leggi razziali ne furono conseguenza. eppure francisco franco lo aveva avvertito, se l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo morto

Sport Fanpage

'La Gran Bretagna è in lockdown da 2 mesi, ilè in lockdown. La Spagna ha adottato ... Read More In Evidenza ÈAntonio Catricalà: primi rilievi, si è suicidato 24 Febbraio 2021 È...Diciamo che il romanticismo è. Potrebbe essere vero, ma forse dobbiamo solo reinventarlo. ... Possiamo aprire una nuova scheda nel browser, incappare accidentalmente in fotografie del, ...Tragedia nel mondo della pallamano: a 32 anni è morto il portiere della nazionale del Portogallo Alfredo Quintana. Lo ha annunciato la federazione lusitana, che ha spiegato come sia stata fatale all’e ...Il Portogallo ha registrato oggi 58 decessi legati al Covid-19 e 1.027 nuovi casi di infezione con il nuovo coronavirus, il valore più basso dal 7 ottobre, secondo la Direzione generale della salute ( ...