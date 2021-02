CorriereCitta : Pomezia, vaccini anti Covid: raggiunto il 20% degli over 80. Ecco la situazione aggiornata - dissuasore : RT @PiazzapulitaLA7: Mercato parallelo? Siamo sicuri che quei vaccini siano stati conservati correttamente? Che siano tuttora efficaci e si… - Moixus1970 : RT @PiazzapulitaLA7: Mercato parallelo? Siamo sicuri che quei vaccini siano stati conservati correttamente? Che siano tuttora efficaci e si… - PiazzapulitaLA7 : Mercato parallelo? Siamo sicuri che quei vaccini siano stati conservati correttamente? Che siano tuttora efficaci e… - gogoyubari88 : @ClaudioCrosara @Giokilch @TgLa7 Ha fatto propaganda come tutti gli altri. I vaccini prodotti a Pomezia non vengono… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia vaccini

- 'Io non lo so se ci sono aziende che hanno tutto quello che serve per la produzione di... Lo spiega all'Adnkronos Salute Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di(Roma), la società ...Né si profilano spiragli sulla disponibilità delle licenze per replicare igià in produzione. Dice Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di(Roma), la società che insieme all'...Infialamento sì, produzione no, almeno per ora. Ma che l’Italia possa partecipare direttamente anche alla produzione del vaccino anti-Covid non sembra più così ...Il ministro Giorgetti: pronti a finanzarie un polo pubblico-privato. Ma servono i bioreattori e molti mesi di preparazione ...