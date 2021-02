Pomezia, famiglia di cinghiali in via Fratelli Bandiera: sempre più avvisamenti in zona (FOTO e VIDEO) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un gruppetto di cinghiali che si aggirano in strada. E’ questo quello che si è trovato davanti un nostro lettore oggi a Pomezia, su via Fratelli Bandiera, la nuova bretella che unisce via del Mare con il quartiere Nuova Lavinium. Dai VIDEO e dalle FOTO si notano i cinghiali liberi, che “banchettano” tra i cespugli al lato della strada. Un vero e proprio pericolo per gli animali, ma anche per gli automobilisti che ogni giorno percorrono quel tragitto e che potrebbero imbattersi nel cinghiale. Ritrovarsi di fronte l’animale, frenare bruscamente e nei migliori dei casi provocare dei danni all’auto, nei peggiori rimanere coinvolti in un incidente. Leggi anche: Frascati, grosso cinghiale in zona ‘8 settembre’: prima la passeggiata, poi la corsa in strada ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un gruppetto diche si aggirano in strada. E’ questo quello che si è trovato davanti un nostro lettore oggi a, su via, la nuova bretella che unisce via del Mare con il quartiere Nuova Lavinium. Daie dallesi notano iliberi, che “banchettano” tra i cespugli al lato della strada. Un vero e proprio pericolo per gli animali, ma anche per gli automobilisti che ogni giorno percorrono quel tragitto e che potrebbero imbattersi nel cinghiale. Ritrovarsi di fronte l’animale, frenare bruscamente e nei migliori dei casi provocare dei danni all’auto, nei peggiori rimanere coinvolti in un incidente. Leggi anche: Frascati, grosso cinghiale in‘8 settembre’: prima la passeggiata, poi la corsa in strada ...

