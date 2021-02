Pokémon Presents: gli annunci di febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli annunci di questo Pokémon Presents si sono susseguiti come fulmini a ciel sereno: ecco il riassunto dell’evento di febbraio 2021 Così come abbiamo fatto con l’ultimo Nintendo Direct, anche stavolta siamo qui per riassumere tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2021. Come sempre, includeremo qui sotto l’intera presentazione se vorrete vederla nella sua interezza. Se però preferite invece le notizie stesse (evitando il countdown all’inizio del video), o fare il punto di quanto annunciato oggi dopo aver visto questo evento, potete proseguire liberamente nella lettura. Ecco tutte le novità di oggi, da quelle minori alle bombe più importanti, direttamente dalle labbra di Tsunekazu ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 febbraio 2021) Glidi questosi sono susseguiti come fulmini a ciel sereno: ecco il riassunto dell’evento diCosì come abbiamo fatto con l’ultimo Nintendo Direct, anche stavolta siamo qui per riassumere tutti glideldi. Come sempre, includeremo qui sotto l’intera presentazione se vorrete vederla nella sua interezza. Se però preferite invece le notizie stesse (evitando il countdown all’inizio del video), o fare il punto di quantoato oggi dopo aver visto questo evento, potete proseguire liberamente nella lettura. Ecco tutte le novità di oggi, da quelle minori alle bombe più importanti, direttamente dalle labbra di Tsunekazu ...

KuromiAkira : Ma cavolo, mi sono dimenticata che oggi c'era il Pokémon Presents e mi è arrivata la notifica da Nintendo che mi ha… - tuttoteKit : Pokémon Presents: gli annunci di febbraio 2021 #Android #IOS #LeggendePokémonArceus #NewPokemonSnap #NintendoSwitch… - bakuhu_hunhun : RT @PokemonIT: Segnatevi data e ora! Che il conto alla rovescia per il Pokémon Presents abbia inizio: - infoitscienza : Pokémon Presents: come seguire l'evento speciale in diretta streaming Appuntamento alle 16.00 del 26 febbraio - infoitscienza : Pokémon Presents novità annunciate nell'ultimo direct • Tech Princess -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Presents Leggende Pokémon Arceus ufficiale: arriva l'open world (e ci sono i remake!) 3 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu Notizie Relazionate Articolo Pokémon Presents: segui con noi gli annunci per i 25 anni - Live Twitch 15:45 49 26 Febbraio 2021

New Pokémon Snap: mostrato il gameplay del gioco per Switch Durante l'evento Pokémon Presents è stato mostrato un gameplay del gioco, e sono state fornite nuove informazioni. Come sappiamo, l'avventura è uno "shooter su binari" in cui affrontare diverse ...

32 Migliore regali di natale per una coppia di amici offerte nel 2021 Basato su 5299 recensioni PostGenovaOnline 3 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu Notizie Relazionate Articolo: segui con noi gli annunci per i 25 anni - Live Twitch 15:45 49 26 Febbraio 2021Durante l'eventoè stato mostrato un gameplay del gioco, e sono state fornite nuove informazioni. Come sappiamo, l'avventura è uno "shooter su binari" in cui affrontare diverse ...