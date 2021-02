Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, annunciati i due remake con tanto di finestra di lancio (Di venerdì 26 febbraio 2021) I remake di Pokémon Diamante e Perla stanno arrivando su Nintendo Switch. Nintendo ha annunciato ufficialmente che i remake, intitolati Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno lanciati entro la fine dell'anno, ponendo fine ad anni di rumor e voci. I nuovi giochi sono stati annunciati come parte di un Pokémon Presents pubblicato oggi sul canale YouTube ufficiale. Una breve anticipazione dei giochi è stata rivelata durante il Direct, rivelando che i giochi useranno uno stile più chibi rispetto all'originale. Tuttavia, i combattimenti rimarranno gli stessi dei precedenti giochi rispetto a una versione più semplificata come si vede in ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Idistanno arrivando su Nintendo Switch. Nintendo ha annunciato ufficialmente che i, intitolatisaranno lanciati entro la fine dell'anno, ponendo fine ad anni di rumor e voci. I nuovi giochi sono staticome parte di unPresents pubblicato oggi sul canale YouTube ufficiale. Una breve anticipazione dei giochi è stata rivelata durante il Direct, rivelando che i giochi useranno uno stile più chibi rispetto all'originale. Tuttavia, i combattimenti rimarranno gli stessi dei precedenti giochi rispetto a una versione più semplificata come si vede in ...

