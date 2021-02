Pixie cut come Jane Fonda, il taglio da «silver fox» che ringiovanisce (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ottantatrè anni e favolosa. Jane Fonda è inarrestabile e il 28 febbraio aggiungerà un’altra tacca al muro dei suoi innumerevoli successi: riceverà, infatti, il Cecil B DeMille Award, l’onorato premio alla carriera che le verrà consegnato durante la cerimonia dei Golden Globes. Con quale versione del suo pixie cut, considerato ormai Patrimonio tricologico mondiale, stupirà per l’occasione? Da quando, agli Oscar 2020, l’attrice ha abbandonato la sua caratteristica chioma bionda per un rivoluzionario taglio corto in una meravigliosa nuance argento ghiaccio, opera del colorist Jack Martin, (NOTA BENE: silver is the new blonde), è diventata hair icon assoluta tra le over 50 che s’ispirano al suo look anche per riportare un po’ indietro le lancette del tempo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ottantatrè anni e favolosa. Jane Fonda è inarrestabile e il 28 febbraio aggiungerà un’altra tacca al muro dei suoi innumerevoli successi: riceverà, infatti, il Cecil B DeMille Award, l’onorato premio alla carriera che le verrà consegnato durante la cerimonia dei Golden Globes. Con quale versione del suo pixie cut, considerato ormai Patrimonio tricologico mondiale, stupirà per l’occasione? Da quando, agli Oscar 2020, l’attrice ha abbandonato la sua caratteristica chioma bionda per un rivoluzionario taglio corto in una meravigliosa nuance argento ghiaccio, opera del colorist Jack Martin, (NOTA BENE: silver is the new blonde), è diventata hair icon assoluta tra le over 50 che s’ispirano al suo look anche per riportare un po’ indietro le lancette del tempo.

aeristicamente : @jaakeily Madonna l'ho notato solo ora ahahahah. In realtà lì erano già parecchio lunghi perché io prima avevo un pixie cut molto corto - SerenaCLV : @silvia01368275 Dico solo pixie cut che è rimasto incolto da Ottobre. (Ora così ma peggio) - achenginthere : @spIendoreterno No worries tesoro I stopped caring molto tempo fa quando ho deciso di fare il pixie cut per la prima volta -

Ultime Notizie dalla rete : Pixie cut Demi Lovato ha fatto vedere il suo nuovo piercing al capezzolo Quanto sei emotivamente pronto per la nuova era di Demi Lovato ? Perché è già praticamente arrivata. La cantante di "Confident" si è rasata i capelli in un pixie cut , poi lo ha tinto di una luminosa sfumatura rosa lampone. Un gesto simbolico per dare un taglio netto al suo passato tumultuoso . " Mi sono tagliata i capelli il novembre scorso e ora sono ...

Demi Lovato, l'importante motivo per cui si è tagliata i capelli corti: 'Mi sento libera' Dopo essersi tagliata tutti i capelli, Demi ha tinto il suo pixie cut di una luminosa sfumatura rosa lampone, che è appunto il grande protagonista dell'intervista. Vulnerabilità e autenticità ti ...

Quanto sei emotivamente pronto per la nuova era di Demi Lovato? Perché è già praticamente arrivata. La cantante di "Confident" si è rasata i capelli in un pixie cut, poi lo ha tinto di una luminosa sfumatura rosa lampone. Un gesto simbolico per dare un taglio netto al suo passato tumultuoso. "Mi sono tagliata i capelli il novembre scorso e ora sono..."

Dopo essersi tagliata tutti i capelli, Demi ha tinto il suo pixie cut di una luminosa sfumatura rosa lampone, che è appunto il grande protagonista dell'intervista. Vulnerabilità e autenticità ti...

Il pixie cut sta tornando a fare tendenza? Dopo un lungo periodo di chilometriche extension, sembra che i capelli corti (cortissimi) diventeranno il nuovo taglio cool. Ma il trend vuole che sia divert...