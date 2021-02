Pirlo verso Verona: 'Chance per Dragusin e Bernardeschi. Dybala invece...' (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Andiamo avanti non pensando a quelli che abbiamo fuori ma a far rendere al meglio quelli che abbiamo a disposizione'. Alla vigilia del Verona, Andrea Pirlo celebra l'unico giocatore che tornerà, non ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Andiamo avanti non pensando a quelli che abbiamo fuori ma a far rendere al meglio quelli che abbiamo a disposizione'. Alla vigilia del, Andreacelebra l'unico giocatore che tornerà, non ...

juventusfc : «C?????????????????? ???? ??????????????» I commenti e le indicazioni di Mister @Pirlo_official verso #JuveCrotone sono qui ??… - ZZiliani : Aria pesante al Club di #Caressa. Da settembre ci cantano le lodi del Maestro #Pirlo lanciato verso il 10* titolo s… - sportli26181512 : Pirlo verso Verona: 'Chance per Dragusin e Bernardeschi. Dybala invece...': Pirlo verso Verona: 'Chance per Dragusi… - Gazzetta_it : #VeronaJuve Pirlo verso #Verona: “Chance per #Dragusin e #Bernardeschi. #Dybala invece...” - sportli26181512 : LIVE Alle 13.30 le parole di Andrea Pirlo verso il Verona: LIVE Alle 13.30 le parole di Andrea Pirlo verso il Veron… -