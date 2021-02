Pirlo: “Dybala non è a rischio operazione, ci dobbiamo adattare all’emergenza” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita col Verona in conferenza stampa. Ci attende una partita difficile e fisica, Juric fa un ottimo calcio e dovremo stare attenti. Non recuperiamo nessuno, Dragusin può essere un’opzione dal primo minuto. Kulusevski sta bene, sta giocando fuori ruolo, per gli altri non ci sono novità. Morata deve restare a riposo fino a domenica, per Dybala valuteremo l’opzione migliore per farlo tornare ma non è a rischio operazione. Mi adatterò a chi è a disposizione, dobbiamo andare avanti per forza così, facendo rendere al meglio chi abbiamo. In Champions League la palla va due volte più veloce rispetto al campionato, ma lo sappiamo già e dobbiamo adattarci. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato la partita col Verona in conferenza stampa. Ci attende una partita difficile e fisica, Juric fa un ottimo calcio e dovremo stare attenti. Non recuperiamo nessuno, Dragusin può essere un’opzione dal primo minuto. Kulusevski sta bene, sta giocando fuori ruolo, per gli altri non ci sono novità. Morata deve restare a riposo fino a domenica, pervaluteremo l’opzione migliore per farlo tornare ma non è a. Mi adatterò a chi è a disposizione,andare avanti per forza così, facendo rendere al meglio chi abbiamo. In Champions League la palla va due volte più veloce rispetto al campionato, ma lo sappiamo già eadattarci. L'articolo ilNapolista.

