Pioli: “Manchester United? Affrontiamo la favorita a vincere l’Europa League” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al sorteggio di Europa League che agli ottavi di finale vedrà i rossoneri affrontare il Manchester United. Queste le parole rilasciate all’Ansa: “Lo United? Per noi sarà una gara stimolante e motivante, Affrontiamo la grande favorita della competizione. Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia, due grandi club che hanno critto la storia del calcio europeo”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al sorteggio di Europache agli ottavi di finale vedrà i rossoneri affrontare il. Queste le parole rilasciate all’Ansa: “Lo? Per noi sarà una gara stimolante e motivante,la grandedella competizione. Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia, due grandi club che hanno critto la storia del calcio europeo”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

zazoomblog : Pioli è pronto per il Manchester United: «Affrontiamo la favorita della competizione» - #Pioli #pronto #Manchester… - infoitsport : Manchester United-Milan, Pioli: “Avversario che ricorda momenti gloriosi” - infoitsport : Milan, Pioli: 'Manchester United favorito in Europa League, sarà una gara stimolante' - Sportmediaset - Pall_Gonfiato : #ManchesterUnited- #Milan, #Pioli: 'Gara stimolante contro la favorita per la vittoria finale' - gurulku : @AndreaBricchi77 Andrea, se a Manchester la linea difensiva Tomori-Kjaer-Kalulu-Theo, linea agile e veloce, non ver… -