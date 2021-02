Perché Dayane Mello vincerà il Grande Fratello Vip: tutti gli indizi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Chi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip? I pronostici sono, per assurdo, tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Dayane Mello trionferà. Ma Perché? Perché si dice che Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non abbiano speranze? Ci sono dei fattori, che non riguardano solo i voti provenienti dal Brasile. Vediamo insieme Perché la vittoria di Dayane … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 febbraio 2021) Chiquesta edizione delVip? I pronostici sono, per assurdo,sulla stessa lunghezza d’onda.trionferà. Masi dice che Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non abbiano speranze? Ci sono dei fattori, che non riguardano solo i voti provenienti dal Brasile. Vediamo insiemela vittoria di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : A ME AMMAZZA SAPERE CHE CONDOR NON PUÒ METTERE CANALE 5 PERCHÉ SI RITROVEREBBE LA SUA 'COMPAGNA' COMBATTUTA TRA L'A… - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - ArrianeYagami : RT @frasimaidette: Dayane si è davvero dovuta giustificare per aver detto di amare anche le donne, ogni tanto ci penso perchè nel 2021 è su… - PersonaDentro : @Alexita10555364 mi dispiace ma è scontato che Dayane abbia haters, state facendo tutte queste storie solo perché l… - ericabr46464304 : “no ma noi l’abbiamo fatto solo per sostenere Dayane, perché vedete il marcio in tutto, non stiamo strumentalizzand… -