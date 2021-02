Per il ban Huawei si tenta la carta del colloquio diretto con Biden (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si tenta una nuova strada per superare, una volta e per tutte, il ban Huawei. Il colosso cinese che tante perdite ha subito proprio dopo la decisione dell’ex presidente USA Donald Trump di boicottarlo, spera ancora che con il nuovo inquilino della Casa Bianca Biden le cose cambino. Per questo motivo starebbe tentando di organizzare dei colloqui diretti con la rinnovata amministrazione USA. Secondo quanto riferito da alcune fonti asiatiche, Tim Danks, vicepresidente per le relazioni con i partner di Huawei Technologies USA, avrebbe tutte le intenzioni di stabilire dei contatti diretti con la nuova amministrazione nel più breve periodo possibile. Il colosso tecnologico punta ad un confronto avulso da quello con il Governo cinese. Insomma, non si vogliono subire ulteriori effetti negativi dai pessimi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Siuna nuova strada per superare, una volta e per tutte, il ban. Il colosso cinese che tante perdite ha subito proprio dopo la decisione dell’ex presidente USA Donald Trump di boicottarlo, spera ancora che con il nuovo inquilino della Casa Biancale cose cambino. Per questo motivo starebbendo di organizzare dei colloqui diretti con la rinnovata amministrazione USA. Secondo quanto riferito da alcune fonti asiatiche, Tim Danks, vicepresidente per le relazioni con i partner diTechnologies USA, avrebbe tutte le intenzioni di stabilire dei contatti diretti con la nuova amministrazione nel più breve periodo possibile. Il colosso tecnologico punta ad un confronto avulso da quello con il Governo cinese. Insomma, non si vogliono subire ulteriori effetti negativi dai pessimi ...

wordweb81 : Per il ban #Huawei si tenta la carta del colloquio diretto con Biden - Buffy_Dark : @Stefanialove_of 'E’ mai pos­si­bi­le por­co di un cane, che le av­ven­tu­re in co­de­sto rea­me deb­ban ri­sol­ver… - Alessandr0Iezzi : RT @chiadegli: Se c’è una cosa in cui ha peccato la Commissione UE nella gestione vaccini è la fiducia nel mercato libero (no ban alle espo… - Meekong2 : @chiadegli Il ban dell'export é la ragione per cui é lo stabilimento belga della Pfizer a dare le dosi al Messico e nel resto del mondo. - brawlstarsit1 : Abbiamo apprezzato e letto i vostri commenti sui ban dei brawler per le qualificazioni di febbraio e stiamo lavoran… -