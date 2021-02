Pd: Nardella, 'ieri Zingaretti bene su vocazione maggioritaria e no alleanze precostituite' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "ieri in Direzione ho notato due aperture significative di Zingaretti anche rispetto a quello che hanno detto, come ho fatto io, alcuni sindaci. Intanto ha detto di non disperdere la vocazione maggioritaria del Pd che è nato per includere le forze sociali e politiche. L'altro è stato quello di non parlare più di alleanze precostituite ma dare priorità alla costruzione del profilo del partito". Lo dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Tagadà su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "in Direzione ho notato due aperture significative dianche rispetto a quello che hanno detto, come ho fatto io, alcuni sindaci. Intanto ha detto di non disperdere ladel Pd che è nato per includere le forze sociali e politiche. L'altro è stato quello di non parlare più dima dare priorità alla costruzione del profilo del partito". Lo dice il sindaco di Firenze, Dario, a Tagadà su La7.

TV7Benevento : Pd: Nardella, 'ieri Zingaretti bene su vocazione maggioritaria e no alleanze precostituite'... - GibelliTiziana : Qualcuno ieri twittava #destrariaperture e #sinistrasalute. Vada a curarsi perché la salute (mentale) a rischio è l… - VIGELLI : @PoliticaPerJedi @PBurattini @Antonio_Decaro ieri Veltroni in una intervista ha detto che è rimasto poco del PD del… - CinziaEmanuelli : @sarabanda_ @nzingaretti La riflessione vorrebbero farla Gori, come ha detto ieri da Fazio, o Bonaccini e Nardella;… -