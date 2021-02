Paura a Roma, autobus avvolto dalle fiamme sulla Tuscolana (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa mattina alle 07:38 un autobus che viaggiava sulla Tuscolana è andato a fuoco. avvolto nelle fiamme, la S.O. del Comando di Roma ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco del gruppo Tuscolano 2 (12/A) con a seguito una botte (AB/12) proprio per spegnere l’incendio. Il bus si trovava su via Tuscolana all’altezza del civico 1203, comune di Roma. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. autobus in fiamme 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa mattina alle 07:38 unche viaggiavaè andato a fuoco.nelle, la S.O. del Comando diha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco del gruppo Tuscolano 2 (12/A) con a seguito una botte (AB/12) proprio per spegnere l’incendio. Il bus si trovava su viaall’altezza del civico 1203, comune di. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.in1 di 3 ...

