Pattinaggio artistico | ad Aosta la seconda tappa del Gran Premio Italia Junior

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tornano in pista gli azzurrini del, pronti a disputare ladel, competizione approvata lo scorso gennaio dalla FISG sulla scia del successo di quella Senior per far disputare un numero minimo di gare ai giovani atleti della Nazionale, i quali si sono visti cancellare tutte le gare internazionali di prima fascia a causa dell’emergenza sanitaria. Dopo la prima, andata in scena a Trento poco meno di un mese fa, il circuito si sposta dunque al Palaghiaccio di, pronto ad accogliere il 27 e il 28 febbraio anche la disciplina delsincronizzato. Una delle protagoniste sarà certamente Anna Pezzetta, pattinatrice seguita da ...

Prossimo appuntamento agonistico con ilsabato 6 e domenica 7 marzo a Roma con il Trofeo Lazio in cui saremo presenti.Cosa fai nel tempo libero? Hai qualche hobby, passione? Uno sport che pratichi? Nel tempo libero mi piace pattinare, infatti prima della pandemia studiavo anche. Mi piace molto ...È cominciata ufficialmente giovedì 25 febbraio la Challenge Cup 2021 de L'Aia (Olanda), uno dei pochi trofei internazionali di pattinaggio artistico rimasto in programma in un calendario ISU denso di ...Medaglia d'oro per Lucrezia Villa ed Eva Battolla. Buona prova di Bianca Giannone. Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, sono ripartite in tutta ...