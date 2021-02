Passaporto vaccini Ue, Von der Leyen: almeno tre mesi per lo sviluppo tecnico (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – I leader dell’Unione europea hanno trovato un accordo di massima sul cosiddetto “Passaporto vaccinale“, chiedendo “che si continui a lavorare su un approccio comune ai certificati di vaccinazione” con la volontà di tornare a discutere dell’argomento. La posizione è stata poi ripresa e illustrata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa al termine del vertice tra i capo di Stato e di governo europei. “Ci servono almeno tre mesi per lo sviluppo tecnico di un sistema inter-operabile europeo” per i passaporti vaccinali, ha spiegato. L’accordo, ha aggiunto, riguarda l’utilizzo di “una serie di dati minimi” nel Passaporto “che potrebbero essere utili per dare informazioni sulla presunta immunità” dei cittadini ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – I leader dell’Unione europea hanno trovato un accordo di massima sul cosiddetto “vaccinale“, chiedendo “che si continui a lavorare su un approccio comune ai certificati di vaccinazione” con la volontà di tornare a discutere dell’argomento. La posizione è stata poi ripresa e illustrata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von dernel corso della conferenza stampa al termine del vertice tra i capo di Stato e di governo europei. “Ci servonotreper lodi un sistema inter-operabile europeo” per i passaporti vaccinali, ha spiegato. L’accordo, ha aggiunto, riguarda l’utilizzo di “una serie di dati minimi” nel“che potrebbero essere utili per dare informazioni sulla presunta immunità” dei cittadini ...

