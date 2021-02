Passaporto vaccinale europeo, cos’è e a cosa serve (Di venerdì 26 febbraio 2021) cos’è il Passaporto vaccinale europeo, come funziona e a cosa serve. Le ipotesi al vaglio dei leader europei per salvare il turismo. In Europa si parla con insistenza del Passaporto vaccinale europeo, che in realtà divide i leader dei Paesi Ue. La questione tiene banco ormai da mesi e torna alla ribalta al termine del consiglio europeo di fine febbraio. Ma di cosa si tratta? cos’è il Passaporto vaccinale europeo e come funziona Si tratta sostanzialmente di un documento con il quale sarà possibile dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro il Covid o di essere negativi al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Con questo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021)il, come funziona e a. Le ipotesi al vaglio dei leader europei per salvare il turismo. In Europa si parla con insistenza del, che in realtà divide i leader dei Paesi Ue. La questione tiene banco ormai da mesi e torna alla ribalta al termine del consigliodi fine febbraio. Ma disi tratta?ile come funziona Si tratta sostanzialmente di un documento con il quale sarà possibile dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro il Covid o di essere negativi al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Con questo ...

