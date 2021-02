Partito unitario? Quattro buone ragioni per farlo ecologista e liberale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Proprio ieri è ricorso l’anniversario di quel 25 febbraio 2013 in cui l’Italia iniziò la sua discesa nel baratro del cosiddetto populismo. Sono noti gli errori che portarono a quel disastro. Undemocratico che non aveva ancora deciso cosa stesse a fare al mondo e guardava i grillini, capaci di parlare al suo popolo, con un misto di invidia e di emulazione. Un centro che aveva mitizzato il governo Monti e ricandidato il suo capo, peraltro nel nome della maggiore competenza e non, come è auspicabile in politica, di una diversa e migliore concezione del potere. Una destra che, ripetendo per l’ennesima volta la sua solita ninnananna “meno tasse e botte ai neri”, resisteva sì nelle urne, ma si precludeva ogni possibilità di guidare una futura evoluzione del paese. In un quadro così fragile, i mondi paralleli di fake, troll, bot, gruppi Facebook e catene Whatsapp ...

"Io credo in un partito pluralista ma unitario. Su questo serve ora un cambio di passo in avanti". Parole che vanno lette insieme a quelle del vicesegretario Andrea Orlando, che in una intervista al Corriere della Sera ha detto: "A proposito delle elezioni, come giuda la scelta di Irto? 'Abbiamo deciso la sua candidatura come partito unitario e stiamo lavorando in modo unitario. E Nicola Irto è la figura giusta che può riuscire in questo'."