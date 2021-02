Partito da rigenerare | Zingaretti lancia la sfida al Pd Il segretario convoca l’Assemblea | pronto alla guerra con l’ala renziana

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nicolanazionale deldemocratico e governatore del Lazio, ha accusato il colpo. Gli attacchi concentrici che gli sono stati rivolti in questi ultimi giorni hanno lasciato il segno. Il politico romano era visibilmente stanco, demoralizzato, quasi privo di energia. L’altro ieri ha parlato apertamente di dimissioni, esausto per la trattativa sui sottosegretari e i viceministri. Fatto segno delle critiche da parte delle donne del suoper la mancanza di loro rappresentanti nell’esecutivo è poi caduto sulla buccia dell’appoggio datoconduttrice Barbara D’Urso. Tuttavia, ieri ha dichiarato: “Il 13 e il 14 marzo abbiamo deciso direnazionale per aprire una discussione sul futuro dell’Italia, il ruolo del Pd dopo ...

JohnHard3 : Forza Zinga, l'anima autentica del Pd è con te !!! -

Ultime Notizie dalla rete : Partito rigenerare

...e rilanciare, a partire dalla parità di genere nella rappresentanza, l'identità e la funzione dello stessodemocratico'. Lo dichiara la senatrice Pd Valeria Fedeli...." Il volo con a bordo i primi vaccini anti COVID - 19 per le isole caraibiche olandesi è...mesi di isolamento sappiamo che è importante per i visitatori riconnettersi con la natura e...Ritorna, in una veste nuova e ancor più coinvolgente, il progetto di rigenerazione sociale e urbana ''Spacciamo Culture'', che tanto successo ha raccolto nella prima edizione.“Spacciamo Culture” ..."Nuovo incarico, nuovo impegno da affrontare e nuove responsabilità, in materia Urbanistica nella Città di Nettuno. Emozione tanta, 'delegata a progetto' ...