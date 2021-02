Partiti di sinistra e società civile uniti per le elezioni comunali: (Di venerdì 26 febbraio 2021) Partiti di sinistra Articolo 1, Possibile e sinistra Italiana e il gruppo promotore dell’appello per Mauro Salizzoni sindaco “Curare le ferite, rilanciare Torino” hanno avviato un confronto con l’obiettivo di costruire una lista inclusiva e aperta di ecologisti/e e progressisti/e. Lo scopo condiviso è di rappresentare nel prossimo Consiglio Comunale istanze e valori di giustizia sociale e giustizia climatica, già ora affermati nella nostra città da movimenti e associazioni dell’impegno civico ambientalista e solidale, dalle forze sindacali, da realtà del volontariato e della cultura. Altrettanto condivisa è l’idea che la lista debba avere un profilo “civico-politico”, valorizzando le esperienze interne ed esterne ai Partiti. L’iniziativa assunta dalle tre forze e dal gruppo promotore dell’appello per Salizzoni ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 26 febbraio 2021)diArticolo 1, Possibile eItaliana e il gruppo promotore dell’appello per Mauro Salizzoni sindaco “Curare le ferite, rilanciare Torino” hanno avviato un confronto con l’obiettivo di costruire una lista inclusiva e aperta di ecologisti/e e progressisti/e. Lo scopo condiviso è di rappresentare nel prossimo Consiglio Comunale istanze e valori di giustizia sociale e giustizia climatica, già ora affermati nella nostra città da movimenti e associazioni dell’impegno civico ambientalista e solidale, dalle forze sindacali, da realtà del volontariato e della cultura. Altrettanto condivisa è l’idea che la lista debba avere un profilo “civico-politico”, valorizzando le esperienze interne ed esterne ai. L’iniziativa assunta dalle tre forze e dal gruppo promotore dell’appello per Salizzoni ...

